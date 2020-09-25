國外一對夫妻剛搬入新家，不料4天後就在浴室看到恐怖景象，天花板突然開始往下膨脹，接著開始流出惡臭的液體，下一秒屎尿猶如「山洪爆發」噴出，瞬間滿地都是糞水，這段影片曝光後在網路爆紅，至今已超過1800多萬人觀看。

影片中，一對夫妻站在浴室外的走廊錄影，只見浴室天花板不斷膨脹，裂開的縫隙流出混濁液體，拍到一半，下一秒天花突然膨脹到極限破裂，瞬間大便顏色的泥水噴發而出，嚇得夫妻倆趕緊閃躲，深怕被液體噴到，畫面看起來相當震撼。

經過「屎破天驚」震憾後，地板上滿是糞水。（圖／翻攝自TikTok）

天花板爆裂後，夫妻再次回到現場續拍攝，結果地板、洗手台、走廊地板，幾乎沾滿了疑似糞水的液體，丈夫看到眼前悲劇場景，露出一臉「生無可戀」崩潰表情，影片曝光後瞬間在網路爆紅。

網友影片看後留言說「如果那是在刷牙或大便時發生的，後果真是難以想像」、「這怎麼清啊？誰要收拾」、「快搬走吧，這房子太可怕了」、「屎破天驚」、「感覺像汙水管破了」、「真的太噁心了，趕快搬家吧。」

(中時新聞網)