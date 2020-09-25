小白從褒忠鄉到古坑鄉至少途經5鄉鎮、30公里，怎麼找到回家的路仍是個謎，經過一周休息已經恢復體力。（周麗蘭攝）

縣長張麗善今（25日）到校與學生們綁黃絲帶歡迎小白歸來，也為小黑祈福。（周麗蘭攝）

縣長張麗善今（25日）到校與學生們綁黃絲帶歡迎小白歸來，也為小黑祈福。（周麗蘭攝）

古坑國中校內流浪犬小白、小黑本月9日送養褒忠鄉的新主人，兩隻狗隔天早上都掙脫，小白走30公里在6天後回到古坑，小黑仍下落不明，縣長張麗善今（25日）到校與學生們綁黃絲帶歡迎小白歸來，也為小黑祈福。

從褒忠鄉到古坑鄉至少途經5鄉鎮、30公里，小白是怎麼找到回家的路仍是個謎；約四歲大的小黑迄今失聯，校方日前懸賞三萬元找牠，已查證三個通報訊息但都不是。

縣長張麗善25日上午到校與學生們一起在灌木綁黃絲帶，象徵為小黑祈福、歡迎小白回家。

小白目前寄住志工家裡，25日回到校園暫時圈養在棒球隊前空地，校長鍾進森表示，朝認養小白為校犬進行，但必須取得校內共識。

張麗善說，狗有靈性，是人類忠誠的朋友，她也養了兩隻狗，當成小孩子一樣照顧，一起運動、看電視。狗如果處於公共場域，民眾看法會兩極，安全、環境衛生、責任都需要有照顧方案。

她說，小白千辛萬苦回家歡迎牠，雲林縣沒有收容流浪動物場所，她也不認為現行的收容所是適合的辦法，雲林縣會朝動物樂園方向規畫。

校長鍾進森表示，該校從未棄養、丟棄狗，希望縣府進行調查，若學校有棄狗行為，他負起責任，散布不實言論的人也要為言行負責。

(中時 )