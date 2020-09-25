富時羅素(FTSE Russell)公司周四收市後宣布，旗下旗艦產品富時世界公債指數(WGBI)將如期在明年10月納入大陸公債，專家預估，將吸引1400萬美元(約4.13兆台幣)資金流入大陸債市。

大陸公債目前規模約1.5兆美元，之前已被摩根大通、彭博巴克萊納入指數，富時羅素跟進，顯見3大國際債券指數都已認同大陸公債規模、未來性。不過WGBI尚未確認納入日期，明年3月諮詢委員會和其他指數用戶確認後才知是10月哪一天。

WGBI於1986年建立，目前涵蓋超過20國，關注固息、使用本國貨幣償還的投資等級主權債券表現，據投資銀行高盛統計，吸引全球約2.5兆美元資金追蹤。

大陸雖是全球第2大債市，但主要國際債券指數過去因對其金融開放程度、償還信用不無疑慮，多持觀望，如今紛紛納入，增強市場信心作用顯著，離岸人民幣早盤一度受此消息激勵，升0.25%。

分析師指WGBI納入大陸公債是「新的里程碑」，以富時的權重和影響力，帶動外資流入可能超過本月上旬高盛所預估1400億美元規模，外資持有大陸資產規模會顯著增加，連倍增都算保守預估。

(中時新聞網)