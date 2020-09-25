前總統馬英九一席台海戰事「首戰即終戰」談話引發關注，前立委蔡正元今天再爆，他研判台海戰事開打，美國不會救台灣，但會做一件事，也就是「圍魏不救趙」。

蔡正元接受POP撞新聞訪問時說，美國與大陸若打全面戰，當然會贏，但打局部戰爭沒有勝算，台海戰事若開打，大陸一定是採取飽和攻擊，這時候來再多的美軍都只是替死鬼，沒有意義。

他認為，美國會出手幫忙台灣，但只是減輕台灣的壓力。美國會攻擊大陸其他軍事設施，消弱大陸的攻擊， 迫使迫使大陸騰出另一隻手來防衛軍事據點，這就是「圍魏不救趙」戰略。

蔡正元說，美國的體制沒有辦法同意美軍損傷太多人命，所以一旦台海有戰事，美軍不會加入戰局，美軍會來，但也只是延緩大陸攻台的時間，一旦台灣被攻陷，美方會介入談判。

蔡正元說，他在美國哈佛大學的指導教授是研究戰略的湯瑪斯·克倫比·謝林，曾是諾貝爾經濟學獎得主，他也算有資格談台海問題。

(中時 )