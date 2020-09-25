兩岸關係日趨緊張，對岸若攻台，美軍究竟會不會來救援，成大眾關注焦點。前立委、國民黨義務副祕書長蔡正元接受媒體人黃暐瀚訪問，談到這個問題，直接回答「不會」；隨後則補充「也會來」，因美軍會攻擊大陸其他軍事設施，消耗大陸戰力、拖延台灣被攻克的時間，以達「圍魏救趙」之效。

蔡正元接受黃暐瀚廣播節目《POP撞新聞》訪問，被問到「大陸攻台美軍到底會不會來」問題，蔡判斷就如前總統馬英九所言「不會來」。蔡強調，這個問題自己算是有資格談的，很多人不知道自己在哈佛大學的指導教授Thomas Crombie Schelling是諾貝爾經濟學獎得主，他的主要研究領域就是戰略，是世上少數用經濟去研究戰略者。

蔡正元緊接補充，他判斷美軍「不會來」但「也會來」，因為美軍將採取一種「圍魏不救趙」。因為大陸若攻台，一定會採取飽和攻擊，來再多美軍都只是替死鬼，沒有意義，但美軍仍會出手攻擊大陸「其他軍事設施」以協助台灣減輕壓力。黃暐瀚總結道，美軍這個動作並不會讓台灣被攻擊的狀況解除，只能夠減緩，所以這就叫「不救趙」。

蔡正元進一步指出，美軍沒辦法「救趙」，因為台灣離大陸太近了，在飽和攻擊之下台灣的勝算等於零，但美軍可以「保衛盟友」之名攻擊大陸其他軍事據點，這能迫使大陸必須「騰出一隻手」來防衛美軍，減輕台灣壓力並延緩台灣被攻克的時間。大陸在局部戰爭享有優勢，但全面戰爭絕對是美國佔優勢，因此並沒有發展成全面戰爭的理由。

(中時新聞網)