半導體設備廠京鼎(3413)董事會決議發行新台幣20.1億元無擔保轉換公司債，籌得資金將用以充實營運資金。京鼎持續擴產，台灣竹南二廠預計今年第3季至第4季動工，預計明年下半年投產，將挹注業績成長動能。

京鼎這次無擔保轉換公司債每張面額10萬元，依票面金額的100.5%發行，發行期間5年，將採詢價圈購方式全數對外公開銷售，由福邦證券承銷。

受惠半導體大廠擴產，對半導體關鍵零組件、模組及設備需求增加，京鼎今年來營運大幅成長，前8月營收65.58億元，年增48.89%，上半年歸屬母公司淨利6.23億元，年增逾2倍，每股純益7.54元。展望下半年訂單仍有一定之水準，全年營運將比去年大幅成長，明年可望續拚更上層樓。

京鼎跨足物理氣相沉積（PVD）設備模組代工領域，預計明年量產，此外，記憶體廠明年可能擴大投資，法人預期，京鼎明年營收有機會突破100億元大關，挑戰新高紀錄。

另外，京鼎在過去幾年於竹南廠一期擴產完成，近年效益顯現，將再進行二期擴產計畫；台灣竹南二廠預計今年第3季至第4季動工，預計明年下半年投產，主要為美系大客戶之半導體備品代工，產線一進入投產即可有營收貢獻挹注。

(時報資訊)