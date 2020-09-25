藍星蕾上素顏單元。（圖／翻攝自Amber Na 藍星蕾臉書）

藍星蕾過去在平交道拍照走紅。（圖／翻攝自Amber Na 藍星蕾臉書）

擁有32F波濤洶湧火辣身材的23歲馬來西亞DJ藍星蕾，今年4月因在平交道附近拍照，三點式比基尼將好身材嶄露無遺，讓她一夕爆紅，被封上「平交道巨胸妹」稱號，最近她上節目挑戰素顏卸妝單元，昨(24日)她曬出現場照，沒想到卸妝後的她幾乎沒變，皮膚更顯白皙光滑，還有人讚看起來更年輕，像變了個人。

藍星蕾曾獲選亞洲百大DJ，過去她經營直播平台擁有一票粉絲，照片一出都引來上萬個讚，人美心善的她還很有才華，曾發願賣畫將所得捐助孤兒院，近期她發行電子寫真書《真心愛上蕾》，讓粉絲們可以收藏她更私密性感的一面，封面選用她只包浴巾泡湯的美照，但也有人留言覺得跟雞排妹先前的寫真頗為相似。

然藍星蕾的好身材並非一朝一夕得來，先前她分享積極健身照片，見她正面胸壓健身器材，上半身只穿低胸小可愛，雙峰呼之欲出，北半球引來遐想，藍星蕾還調皮寫下：「認真認真認真，不然教練不給回家了」、「教練〜我真的不敢吃飯了」，引來網友虧不知道眼睛該擺哪裡。

最近藍心蕾上《綜藝大熱門》，在鏡頭前挑戰卸妝，可見穿著低胸細肩帶洋裝的她大展事業線，問粉絲：「全素顏上節目，你給我打幾分呢？」又爆雷說：「謝謝大家給我第一名，我會繼續好好保養的哈哈哈」，網友則說沒有睫毛膏、眼線的她年紀看起來變更小，也有人羨慕她水嫩好膚質，直說：「看來妝把妳弄壞掉了」。

(中時新聞網)