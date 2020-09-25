氣動元件大廠亞德客-KY25日上午參加香港商野村國際證券主辦線上法說會，市場預期亞德客第三季因大陸5G基礎建設、美國及大陸5G智慧型手機訂單大增，可優於去年同期及第二季，今年營運目標是比整體市場成長多10％。25日股價先表態，大漲8.0元而以643.0元開出，目前仍呈現上漲走勢。

亞德客生產的氣動元件廣泛在建築機械、電子設備、通用機械、電池、塑料機械、包裝機械、機床設備及汽車製造等產業的自動化設備機台，8月及前8月合併營收不論以人民幣或新台幣計價，全面改寫同期新高。9月截至目前為止，接單及出貨都優於去年同期。

亞德客今年來自大陸5G相關產業及自動化設備訂單大增，上半年大陸市場佔營收比重高達91％，在大陸氣動元件市佔率攀升至21％，拉近與勁敵日本SMC在大陸市佔率34％差距。

第三、四季向來是氣動元件銷售淡季，今年雖有中美貿易摩擦、疫情等利空衝擊，但大陸為振興經濟，加速5G及AI等新基礎建設，打造智慧城市，帶動5G相關產業及自動化設備業者對氣動元件需求。亞德客表示，目前訂單能見度很短，約1個月。當前正反面因素交錯，9、10月還有待觀察，但不代表結果就是不好。

亞德客下半年持續增添購機械設備，年產值預估可年增加一成，其中線性滑軌年產值上看人民幣7億元。

(工商 )