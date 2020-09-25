圖2 臺灣身心障礙潛水協會理事長呂家瀅謝謝歷屆學員的付出，讓更多的身障朋友可以享有更自由自在的休閒領域。(台灣身心障礙潛水協會提供)

聯合國制定的身心障礙者的權利公約（CRPD）明示八項重要原則，包括尊重、機會均等、無障礙等，然而在現實社會中，身心障礙朋友休閒活動參與的權益容易因為環境或缺乏陪伴而被忽視。

台灣身心障礙潛水協會（Taiwan Disability Scuba Diving Association，以下簡稱DSD）由一群熱愛潛水的身心障礙朋友所組成，協助身障朋友突破困境，接受潛水訓練並進而考取執照，享受悠遊海洋世界的愉悅，並進一步拓展人際關係。為了進一步鼓勵身障朋友「出海」，DSD在20日在龍洞南口海洋公園舉辦「星光班回娘家」身障潛水學員聯誼活動，透過學員們的現身說法讓更多身障朋友願意克服難關，主動揪團擁抱大海！

長期關心身障朋友福利的社會賢達包括監察委員王榮璋、中華民國身心障礙聯盟呂鴻文常務監事等人，也特別到場致意。監察委員王榮璋提到，他在2014年擔任中華民國身心障礙聯盟（以下簡稱障盟）秘書長時，與長期支持公益的跨國企業聯手舉辦特別的運動項目，希望透過這樣的活動讓身障朋友可以挑戰自我，也讓社會大眾跳脫刻板印象，重新檢視身障者的休閒權益。

王榮璋表示：「DSD成立至今最讓我感動的是，歷屆學員願意精進自己的潛水能力考取教練，用自己的學習經驗鼓勵身障朋友不再退縮，並且主動邀請更多身障朋友進入潛水領域，探索海底世界的美好。希望這種『揪團』精神可以一直發揮下去，讓身障朋友可以認識更多志同道合的朋友，不再孤單！」

障盟常務監事呂鴻文也表示，目前包括龍洞四季灣、龍洞公園、墾丁小灣潛水訓練中心、後壁湖碼頭等，都因為DSD身障潛水的潛水執照考照訓練計畫進行，而改善或增設無障礙設施，不只造福了身障朋友，行動不便的銀髮族或需要推著嬰兒車的家庭，也能更輕鬆的享受戶外空間，真的是一舉數得。

來自雲林的王怡萍，在高中時就開始發病，直至大學畢業那年時才被確診為漸凍人，不願向命運低頭的她在生命清單中列了潛水一項，得知身障潛水開始招生就馬上報名。王怡萍提到因為身體肌肉萎縮無力，要控制數公斤重的潛水裝備真的苦不堪言，好在教練不厭其煩的指導，還有其他受訓夥伴們的鼓勵與打氣，在一次又一次的失敗中抓到訣竅，終於克服障礙順利取得潛水執照。

過去在英業達擔任機構工程師的蔡川典，閒暇之餘還是業餘三鐵選手，2014年參加比賽時發生意外導致下半身癱瘓。熱愛運動的他不因而喪志，在朋友介紹下加入身障潛水訓練，過程中蔡川典找回以前練習三鐵的熱血，不斷嘗試突破身體不便的極限。現在，他找到了最適合他的「極限運動」，也認識了許多愛好潛水的同好，蔡川典語重心長的表示，希望身障朋友們不要被眼前的障礙所設限，勇於突破才能看到更好的自己！

(旺報 )