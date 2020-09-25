台中市大甲區中山路上午7時許發生人倫悲劇，劉姓夫婦帶著9歲男童燒炭輕生，鄰居聞到煙味後，嚇得趕忙報警處理，媽媽已意識模糊，緊急將3人送往醫院救治，目前3人徵象穩定。據悉，夫妻倆已離婚但仍與長輩同住，疑經濟等因素想不開，正確尋短原因待警方調查釐清。

台中市消防局獲報，中山路1段現場燒炭自殺案件有3名傷者，需救護車支援協助處理，派遣大安分隊、出動救護車1輛、消防人員2名。

大甲區民宅發生燒炭人倫悲劇。（民眾提供／陳淑娥台中傳真）

消防局指出，現場房間內燒碳跡象，共有3名傷者，其中2名傷者41歲父親、9歲兒子已由光田醫院救護車送醫;最後1名37歲女性傷者媽媽意識不清，給予急救處置後送大甲光田醫院救治。

據悉，劉姓男子與許姓女子已離婚，但仍與劉男父母同住中山路透天厝，疑經濟及相處等因素想不開，所幸3人目前生命徵象穩定，正確尋短原因待警方調查。

大甲光田醫院指出，劉男、許女及劉子均一氧化碳中毒，給予血液檢查、點滴及使用非再吸入型氧氣面罩給予100％氧氣治療，目前生命徵象暫時穩定，後續安排治療中。

光田綜合醫院急診醫學部林榮良醫師表示，民眾若發現有人燒炭輕生情勢，先留心自身安全，再確保傷患周邊環境安全，並保持現場空氣流通，同時通知救護單位，把握搶救時間。

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