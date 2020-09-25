疫情改變影視市場消費模式，中華電(2412)瞄準該風潮，宣布旗下MOD將與GaragePlay車庫娛樂攜手合作，讓客戶不必出門也能安心在家享受高品質影音娛樂，讓電影發行的方式更加靈活多元，也期望透過這波後疫情商機，衝出一波MOD用戶申辦。

2020年全球影視娛樂產業受疫情衝擊，數位影音服務卻在後疫情時代逆勢成長，據中華電內部資訊及國家電影中心公布的全台票房數據統計，2020年MOD電影收視穩定成長，從今年1月至9月下旬，客戶於MOD觀看電影時間累積已超過18億分鐘，而觀眾同期於全台戲院累積的觀影時數則約為16億分鐘，由數據顯示MOD電影累計觀影時數正式超越全台戲院，一舉躍上全台最強電影通路寶座，而截至9月23日，GaragePlay車庫娛樂的全台累計票房已達7億，於全台票房占比超過22%，穩居全台累積票房第一。

中華電，表示MOD電影累積觀影時數超越全台戲院，而全球電影產業因應疫情影響，加快數位轉型的趨勢有跡可循。今年4月環球戲院年度大片《魔髮精靈：唱遊世界》一改過往慣用的電影上映手法，僅在美國少數影廳上映，且於上映當天同步於串流平台以19.99美元Premiere VOD方式出租，上映首三周付費收看的金額高達1億美金，創下院線大片直接上架數位影音平台的銷售佳績。此外，原定今年3月上映的迪士尼電影《花木蘭》同因疫情影響，經多次延期發行，最後在Disney+會員制數位影音平台上架，成功帶動Disney+大量新客戶成長。由此可見，在疫情影響下，電影產業數位轉型的步伐愈將加快，中華電MOD此次與GaragePlay車庫娛樂攜手合作，不但讓客戶不必出門也能安心在家享受高品質影音娛樂，更展示了國內電影發行的新可能性，讓電影發行的方式更加靈活多元。

中華電MOD與GaragePlay車庫娛樂合作，隨著消費型態的改變，未來每月強檔院線大片直接在家看，首波主打2020全台年度票房冠軍，韓國票房突破330億韓幣、全台賣破3.56億新台幣的《屍速列車2：感染半島》，將於9月30日獨家上架MOD與Hami Video。

中華電MOD逐步打造「完全電影生態系」，透過中華電5G優勢，提供MOD、Hami Video客戶4K電影服務，並集結GaragePlay車庫娛樂等國內外片商，提供特色院線電影同步上架，每月更有獨家千萬院線大片，挑戰數位串流服務的各種可能，並在後疫情時代，開創數位影音娛樂生態的新里程碑。

(時報資訊)