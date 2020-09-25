供應減少，支撐周四歐美原油期貨微漲；受美國能源資訊署(EIA)截至9月18日所公布的當周報告指出，美國原油庫存減少160萬桶，支撐歐美原油漲勢；然而EIA數據顯示，上周美國平均汽油需求較去年同期下降9%，顯示燃料需求仍然低迷。

分析師表示，儘管油價持穩，但因歐洲各地新冠肺炎確診病例數不斷上升，故油價下修壓力依然存在；但若聯準會(Fed)能提供新一輪刺激法案，或產油國聯盟(OPEC+)繼續維持減產遵循率，將對油價後市能提供支撐。其中美國原油漲幅1%，倫敦原油漲幅0.4%。

美國NYMEX-11月輕質原油期貨上漲0.38美元，報每桶40.31美元；10月熱燃油漲0.01美元，報每加侖1.12美元；10月RBOB汽油漲0.02美元，報每加侖1.20美元；倫敦ICE-11月布蘭特原油期貨上漲0.17美元，報每桶41.94美元。(商品行情網)

(時報資訊)