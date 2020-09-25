離岸風電概念股持續受到市場資金青睞，受惠風電效應的鋼鐵指標股世紀鋼(9958)本周在外資及投信聯手買超帶動，股價續強，早盤再創下141.5元新高，也帶動新光鋼(2031)早盤同步上漲，相對強勢。

世紀鋼受惠在風電布局效益，訂單能見度高，明年展望續明朗。受惠離岸風電出貨續增，世紀鋼第二季每股盈餘達1元，上半年EPS 1.58元。近三個交易日，外資及投信對世紀鋼仍是買超，三天以來，三大法人共計買超2566張。累計近20日，外資共買超該股8654張，投信買超8480張。

世紀鋼受惠風電訂單逐步放量、傳統鋼構需求也強勁，7月營收月增逾2成並創單月歷史新高。自結單月賺進0.49元，本季業績可望續揚。世紀鋼受惠在風電布局效益，訂單能見度高，明年展望續明朗。

新光鋼也有跨進離岸風電領域，第二季由虧轉盈，稅後淨利2.06億元，EPS 0.67元，終結連2季虧損，上半年淨利近1億元，EPS 0.32元。

另外，世紀鋼股價不斷創新高價；新光鋼持有世紀鋼股票，潛在持股利益也可望水漲船高，帶動股價同步強勢上攻。

展望後市，新光鋼看好台商回流、離岸風電、太陽能、公共工程等需求，推動鋼構訂單看到明年上半年，加上先前趁鋼價走跌時增加進口存貨，預期隨鋼價第三季持續向上，利差擴大將有利營運。法人估，新光鋼今年EPS有望挑戰1.5元，較去年的0.39元明顯成長。

新光鋼受惠鋼市轉熱，以及離岸風電訂單陸續出貨，7月加8月兩個月營收約19.63億元，已達第二季營收的逾9成，第三季營收大幅成長可期，獲利亦可望比上季更好。

(時報資訊)