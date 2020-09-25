周四芝加哥穀物期價多收黑，其中玉米和大豆期貨跌至一周多的最低價，由於中西部主要產區的聯合收割，投資者鎖定近期漲勢引發獲利了結，小麥期貨本周累計下跌3.8％後小幅上漲，因投機者空頭回補，加上美元在兩個月高價附近盤整。

分析師表示，本周穀物市場似乎進入獲利平倉的模式，因為2020年秋糧收割已經展開，有報導指出，大豆單產高於預期，儘管今年夏季玉米種植帶天氣乾燥。另外，對華的大豆銷售強勁，加上美國產區天氣令人擔憂，曾一度推動豆價飆升，周四大豆市場下跌，因缺少中國的採購消息支撐。

據美國農業部發佈的周度出口銷售報告顯示，截至2020年9月17日的一周，美國2020/21年度交貨的大豆淨銷售量為3,194,700噸，一周前為2,457,100噸。

終場12月玉米跌5美分，報363.5美分，11月大豆跌14.5美分，報1000美分，12月小麥漲0.75美分，報549.75美分，10月黃豆油跌0.33美分，報32.36美分，10月黃豆粉跌8.3美元，報333.8美元。(商品行情網)

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