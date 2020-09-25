星巴克黑咖啡HAPPY HOUR來了！時序進入國慶10月，喝咖啡記得找好友一起開心。星巴克從10月1日起每逢周四推出黑咖啡HAPPY HOUR，整個10月共有5次可享此優惠，喜歡喝黑咖啡的人可別錯過了。

星巴克表示，活動日期為10月每周四，也就是10/1、10/8、10/15、10/22、10/29，這5天當日限定10:00-14:00開賣，單筆購買2杯相同容量、風味、冰熱的指定黑咖啡系列飲料，其中一杯由星巴克招待。咖啡優惠品項包含有美式、特選美式、每日精選、冷萃咖啡、氮氣冷萃咖啡系列。

星巴克說，黑咖啡優惠品項的供應，依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精、燕麥奶飲料。惟顧客可將好友分享或第二杯半價等優惠價購得之飲料，再加價20元以換成燕麥奶飲料(飲料+燕麥奶)；每換一杯燕麥奶需另加價20元(例如若以優惠價購得之兩杯飲料都要更換燕麥奶，則加價40元。

(中時新聞網)