再增1確診！指揮中心今宣布，我國新增1例境外移入，目前我國累計有510例確診。另23日宣布台灣輸出爆增19例確診，共匡列373位接觸者，其中203人應採檢，核酸及血清抗體檢驗均為陰性，但因菲國的陽性率較他國高很多，因此已向菲方瞭解細節，下午2時將作最新說明。

中央流行疫情指揮中心今（25日）宣布，新增1例境外移入，國內目前累計510例確診，分別為418例境外移入、55例本土病例、36例敦睦艦隊及1例不明（比利時工程師）。確診個案中7人死亡、480人解除隔離、22人住院隔離中。

另指揮中心23日表示，18名菲律賓籍民眾與1名日本籍民眾自台灣返回母國時，被檢出新冠肺炎陽性確診。其中18位菲籍個案在台接觸者共372人，應採檢202人，核酸及血清抗體檢驗均為陰性，由於陽性率太高，目前已透過正式管道向菲國瞭解細節；而日籍個案在台接觸者共1人，核酸及血清抗體檢驗均為陰性。

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚(TOCC)，以供及時診斷通報。

(中時新聞網)