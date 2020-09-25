群暉科技 Synology在台灣推出截至目前效能最強大的 Plus 系列機種，全新 6 硬碟槽機種 DS1621+，搭載四核心 AMD Ryzen架構處理器，可提供前代機種所使用的處理器 2 倍以上效能，包括連續寫入性能速度提高 76％，高達 1.1 GB/s； 4KB 隨機讀取性能提高 174％，可達 110,000 IOPS。

群暉科技產品管理部協理李弘威表示，無論是個人或是企業使用者，我們看到客戶已十分仰賴 Synology 的儲存解決方案來儲存並直接處理關鍵資料。DS1621+ 具備快速、可靠且高容量特性，協助使用者輕鬆為 PC、虛擬機建立備份任務，簡化過去繁瑣的 IT 工作。

DS1621+ 配備 6 個硬碟插槽，並可以透過擴充設備擴充到 16 個插槽，能滿足 IT 管理人員、內容創作者、及有大量資料儲存需求的個人用戶。此外，DS1621+ 搭載雙 M.2 2280 插槽，可支援快取加速功能，將整體儲存速度大幅提升到 20 倍以上。使用者也可以透過插入額外的 10 GbE 網卡提升網速。

DS1621+ 同樣享有 Synology DSM 為使用者所打造的各種資料管理解決方案，包括完善的資料備份與還原解決方案，涵蓋各種常見的使用情境，如 Snapshot Replication 可建立備份排程，並將資料複寫到異地儲存空間，近乎同步的進行資料複寫保護，並在必要時快速復原；Hyper Backup 能建立多版本備份，透過支援備份至本地 NAS、外接儲存裝置、Synology C2 公有雲空間等，讓使用者能夠彈性選擇最適合的備份目的地，來完善災難備援機制。

此外，Active Backup 套件組合是專為企業設計的集中化備份解決方案，能完整保護 VMware vSphere及 Microsoft Hyper-V 上的虛擬機器、Microsoft Windows 伺服器及 PC、及 Microsoft 365 與 G Suite 帳號。

(工商 )