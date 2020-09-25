很多網友、市民看到中捷制服直問那裡買，選出來這些服裝獲肯定與歡迎，代表時尚與服務精神。（盧金足攝）

中捷制服在局部注入理性幾何元素小巧思，同時利用線條的點綴色，打造優雅柔和的服裝線條，達到美觀兼具實穿性。（盧金足攝）

很多網友、市民看到中捷制服直問那裡買，選出來這些服裝獲肯定與歡迎，代表時尚與服務精神。（盧金足攝）

台中捷運綠線最後一哩路即將完成！25日在捷運綠線市政府站發表「幸福綠漾．台中捷運制服走秀」，展示中捷站務、維修人員的制服設計理念，以「簡飾加乘」、「型簡多功」為主要功能導向，簡潔設計展現中捷員工朝氣、活力的紀律與專業，市長盧秀燕表示，很多網友與民眾看到中捷帥氣與時尚的制服、配件，詢問有沒有在賣？第二版才由她選出拍板定案，她希望中捷代名詞就是「大家好朋友！」

盧秀燕表示，中捷制服第一次設計的造型，比較像傳統公務員的服裝，經她提出意見改良後，第二版終於敲定，材質有彈性，方便收納使用，很多市民看到直問那裡買，選出來這些服裝獲肯定與歡迎，代表時尚與服務精神。

中捷員工制服分春夏、秋冬兩款，設計上著重實際工作需求，運務人員的工作服在服裝設計細節上為「簡飾加乘」，整體服裝搭配以簡潔時尚基調，在局部注入理性幾何元素小巧思，同時利用線條的點綴色，打造優雅柔和的服裝線條，達到美觀兼具實穿性。

維修人員工作服以「型簡多功」的設計概念，強調簡潔的服裝上具備多功能口袋，提供維修人員便利實穿且好用的穿衣需求。

整體服裝材質的應用，夏季以吸濕排汗和抗UV的材質為主，冬季則以防潑水和保暖的材質為主，設計出符合機能需求及專業精神之工作服。

中捷制服走秀今日上午在捷運綠線市政府站月台舉行，制服走秀從進站的電聯車出場，除介紹中捷制服設計理念。

盧秀燕也與身著中捷制服的走秀者擊掌，象徵責任的交付，她希望所有中捷員工都能展現職人的時尚魅力，以專業、敬業、貼心、熱忱為乘客服務，做好台中第一條捷運的通車及營運。

交通局長葉昭甫指出，台中捷運綠線全長16.71公里，共18站，沿線周邊多達100個景點，包含豐樂雕塑公園、文心森林公園、市政公園、舊社公園4個大型公園。

「捷運綠線是台中第一條捷運，也是擁有豐沛綠意與人文特色的捷運線」，中捷公司董事長林志盈期許員工以提供安全、可靠、舒適、便捷的捷運服務為使命，並結合高鐵、台鐵、公車、iBike等其他大眾運輸工具形成完善路網，讓中捷的通車除了帶給民眾交通的便利，提升大台中都會區整體經濟發展。

(中時 )