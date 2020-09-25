日本24歲模特兒兼演員的三吉彩花，去年因拍攝周杰倫《說好不哭》MV在台灣及大陸地區打開知名度，加上不久前曾與已故男星三浦春馬傳出緋聞讓她備受關注。而不久前她為時尚雜誌所拍攝的「美乳特集」寫真，近日在網路上陸續公開，豐滿的上圍與凹凸有致的身材曲線都令網友看得臉紅心跳。
三吉彩花擁有精緻五官、171cm的高挑身材，在去年拍攝《說好不哭》MV後便吸引大批粉絲喜愛，IG坐擁百萬粉絲的追隨，成為日本最火熱的新生代女星之一。日前，三吉彩花曾在個人社群平台上曬出女性雜誌《anan》所拍攝的「美乳特集」9月號封面，吸引超過11萬人按讚。
近日，網路上也陸續公開其他辣照，只見她裸著上半身，僅用手中的花束遮住性感雙峰，加上冷艷的表情與俐落的妝容散發致命吸引力；另一張照片則是將白色小背心拉起至胸下，俏皮得吐出舌頭，性感美胸一覽無疑，再度引起粉絲們暴動。
而每年9月推出的「美乳特集」，主要分享女性如何訓練美胸、胸部維護、最新內衣等相關資訊。過去曾有不少知名演員及人氣模特兒擔任該封面的封面人物，像是佐佐木希、AKB48小嶋陽菜、混血名模Meggy等，吸引大批粉絲們訂閱。
(中時新聞網)
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