聯盟25日公布了東區冠軍賽G4最後兩分鐘裁判報告，儘管裁判坦承3次誤判當中，有兩次不利熱火，更發生在最後讀秒階段，卻沒辦法改變熱火仍以112比109擊退塞爾提克，取得3勝1敗聽牌結局，只能說今年季後賽裁判水準太爛了。

根據這份裁判報告，首次誤判出現在最後1分28秒，熱火中鋒阿德巴約明顯出現防守3秒違例，裁判卻裝沒看到，也讓塞爾提克錯失罰球機會；第2個誤判在最後46.3秒，塔圖明顯走步後，才投進三分球，這個漏吹對於熱火相當不利。

G4最後1次誤判則在最後9.1秒，吉米巴特勒在肯巴沃克三分出手同時，被裁判吹了打手犯規，送給沃克3罰機會，可是根據重播畫面，巴特勒這球明顯打在球上，並未打到沃克的手，等於宣布免費送給沃克3次罰球，熱火有夠冤枉。

可是儘管讀秒階段的這兩次誤判，等同送了塞爾提克6分，不過當時熱火早已擴大領先差距，裁判這些誤判只讓比賽「看來」很緊張，根本沒法影響到勝負，也送給塞爾提克渺茫追平希望，講更白一點，無疑只想讓氣氛看來比較緊繃罷了。

(中時 )