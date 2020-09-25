台南市政府交通局推動智慧停車，但因部分車主將藍底、白色三角形線條的「智慧停車收費格」標誌，與「身心障礙專用停車格」標誌混淆，導致誤停身障格位，或產生疑慮不敢使用智慧停車格位，為免造成誤解，交通局將與業者研議更明確的識別標誌。

交通局局長王銘德表示，為推動本市智慧城市政策，並提升停車格位使用效率，市府與宏碁智通公司合作建置2000席「智慧路邊停車計費系統」，利用車牌辨識與先進資通訊技術，將原有路邊停車格升級智慧化。

王銘德說，上線初期，為有利辨別，並提醒駕駛人停放「智慧停車格」時不會再收到紙本繳費單，該局與宏碁智通共同研議設計「藍底、白色三角形線條」的識別標誌，繪設於所有智慧停車格內，不料卻造成部分車主的誤解。

停車管理處處長黃俊傑指出，依《道路交通標誌標線號誌設置規則》規定，身心障礙者專用停車格中都應繪有「身心障礙者」圖案，但無論大小、尺寸、劃設位置都與本市智慧停車格繪製的「藍底、白色三角形線條」有明顯差異，稍加留意即可辨別。

王銘德強調，未來該局將加強宣導「智慧停車識別標誌」，同時也會持續與業者研議改善，避免民眾的誤解。

(中時 )