前國民黨立委蔡正元今天大爆料，說後年國民黨縣市長選舉局面看好，包括苗、投、北、基、桃都大有可為，因此明年黨主席之爭將空前熱烈，包括馬、江、朱、周、韓都有可能投入戰局。

蔡正元上午接受POP撞新聞訪問，他表示，總統大選後，國民黨等於從加護病房剛出來不到一年，要立刻恢復元氣不太容易，畢竟是受重傷。但他並沒有很看壞國民黨，雖然國民黨已經是從豪華大廈搬到違章建築、破產了，但這個公司竟然還有很多人要來當董事長，顯示這個公司行情還不錯。

蔡正元接受廣播訪問(pop撞新聞提供)

他預料，國民黨明年黨主席選舉會很熱鬧，會產生一個現象，亦即「不是最喜歡的會當選，而是最討厭的會落選」，就他所知，至少前主席吳敦義就明白告訴很多人前總統馬英九要選；而且不止馬，包括現任黨主席江啟臣、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、前高雄市長韓國瑜都有可能，不過周、韓兩人中只會有一人參選。

蔡正元並分析，國民黨後年的縣市首長有「好的局面」，除了國民黨現有14個執政縣市進行保衛戰外，苗栗、南投等已不能連任的區域，國民黨都有強將可選，反而民進黨沒有強將接棒，所以不但不會輸到哪裡去，反而有機會把台北市、基隆市、桃園市拿回來。

(中時 )