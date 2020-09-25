蔡政府傳出將修訂《公視法》，將公視董事會同意權的門檻，從3／4下修為1／2。今天綠委提出的修法版本曝光，不僅要下修門檻，還直接把過去由立院各黨推舉組成的審查委員會剷除，改由行政院長負責提名後，經立院同意聘任即可。換言之，在民進黨完全執政狀況下，一旦修法通過，綠營對於公視董事會將是「想派誰就派誰」。

該草案在今天上午送立法院院會列入報告事項，經宣讀後，國民黨表示異議，要求退回程序委員會。由於該草案爭議過大，民進黨雖一度反對退回程序委員會，但當院會準備進入表決時，民進黨團又表態同意退回，讓該案暫時被擱置。

依照《公共電視法》規定，公視董事會人數由17至21人組成，由行政院提名董、監事候選人，提交審查委員會以4分之3以上之多數同意後，行政院長才可發出聘書。至於審查委員會，是由立院各黨團依照黨團大小比例，各自推舉「社會公正人士」組成。

文化部去年9月提出21位董事和5位監事候選人，僅7董事1監事過關，使得新一屆董事會至今難產，現由舊董事留任。因此，為順利搶攻公視董事會，民進黨立委張廖萬堅、陳秀寶，提出《公共電視法》修正草案。

在公共電視的組織部分，該草案主要提出三大變化。第一是董事會的成員數，準備從原先的17至21人，大幅縮減至4成，降至11至15人。

第二是董事推舉方式的變更。過去公視董事的推派，原先是由立法院推舉11名至15名社會公正人士組成公共電視董、監事審查委員會；再由行政院提名董、監事候選人，提交該審查委員會後，取得3／4多數同意，送請行政院長聘任。

如今，該草案明訂，「公視董事由行政院長提名，經立法院同意後聘任之」。換言之，未來公視董事會的組成，將全權由行政院長主導，經送立院取得過半立委同意就可過關；以往由審查委員會進行專業審查的模式，將就此消失。

第三，是董事長產生方式的改變。過去公視董事長是由董事會成員互選產生；如今，但該草案明訂，政院長提名董事時，應指定1人為董事長。換言之，公視董事長，將改由行政院長決定。

第四，是董事任期的改變。該草案明訂，將原先董事每屆任期3年的規定，改為4年一任，得連任1次。

此次修法，勢必將造成公視體質的重大改變。因為依照修法草案對於董事會的職權內容，明訂董事會將有主導公視運作方向的決策權，包括核定公媒基金會的營運方針、決定執行長遴選規章、經營委員會設置及運作規章、公開遴選執行長及不適任的解聘權、同意執行長所提的副執行長與營運長及其他一級主管的聘任、核定人事制度。

(中時 )