Keanna之前舉爆謝和弦呼麻後，兩人徹底撕破臉，還因此對簿公堂互相指控，而日前Keanna反控男方的離婚調解都是抹黑，對此律師李怡貞跳出來點出謝和弦會對離婚一事拖延，除了要刁難Keanna之外，另一方面則是與財產有關。

Keanna先前向謝和弦提出離婚時，曾強調什麼東西都不要，未料除了收到離婚調解之外，還遭謝和弦抹黑指控，便喊話要求限期簽字離婚，根據《ETtoday》報導，律師李怡貞表示限期簽字離婚沒有強制執行效力，主要是看對方意願為主，至於謝和弦一直出招拖延離婚，她認為除了要刁難Keanna之外，另一個關鍵原因就是「還沒脫產完」。

李怡貞點出由於Keanna和謝和弦婚後沒有生小孩，因此離婚首要處理的就是夫妻剩餘財產分配請求權，如果沒有假扣押，財產一旦搬空，即便打到三審定讞也拿不到錢，只能換到一紙債權憑證，此外謝和弦還沒離婚就跟莉婭愛得如此高調，若Keanna控告侵害配偶權也將成為呈堂證供。

日前謝和弦再度對Keanna隔空開嗆，讓知名律師呂秋遠再度看不下去，在臉書寫出落落長10點建議，2度開砲謝和弦，怒斥他的人品讓人不予置評。

(中時新聞網)