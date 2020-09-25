台灣經濟研究院今（25）日公布產業景氣動向調查，製造業與服務業回報8月景氣為「好」的占比超過三分之一，再度墊高7月間的占比，服務業甚至判斷景氣旺上加旺，呈現連續第五個月上揚的態勢，服務業營業氣候測驗點96.21點，創下2019年6月以來的新高。

台經院根據廠商調查回卷進行模型試算，結果呈現製造業與服務業營業氣候測驗點，分別呈現連續四個月與五個月上揚，營建業營業氣候測驗點則結束先前連續三個月上揚的態勢稍為轉為下滑。

台經院景氣預測中心主任孫明德指出，製造業中，權重較大的化學工業、鋼鐵基本工業與電子機械業廠商，看好當月景氣比例大於看壞比例，鋼鐵基本工業與運輸工具業看好未來半年景氣的比例則較高。

服務業部分，孫明德分析，餐旅業、證券業與運輸倉儲業有超過一半以上的廠商看好當(8)月景氣，而保險業與銀行業看壞當月景氣的比例較高；在未來半年看法的部分，運輸倉儲業對於未來半年景氣看好的比例較高，餐旅業者對於未來半年景氣看法則出現兩極，看好與看壞的比例都接近一半，其餘廠商則多以持平看待。

(工商 )