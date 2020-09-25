「好時價」大數據說話了，根據25日最新公布的統計顯示，高雄市逾6,000個社區的公園廣場、文教機構、生活購物、交通運輸、金融機構、醫療設施等6類生活機能的綜合分數，進一步評比後發現，捷運巨蛋站附近，機能最好，其次為鳳山站周圍。

「好時價」表示，生活機能的優劣是挑選理想房屋時必須考量的重要因素。「好時價」分析觀察高雄市的生活機能分布狀況，仍以舊高雄市最熱，主要分布於捷運紅線及橘線周圍，並且以高雄巨蛋站往東至愛河，自由二路及裕誠路交叉口的生活機能最好。

至於高雄市地王坐落的三多商圈，區域內有大遠百、新光三越、SOGO等購物中心，往北也有年輕人集中的新崛江商圈，生活機能亦相當出色。

「好時價」指出，以行政區整體生活機能分數而言，高雄市最高的前3名，都位於舊高雄市，依序為鹽埕區、左營區、新興區。

「好時價」產品總監丁肇毅表示，鹽埕區為高雄早期開發的地區，面積在各行政區中最小，發展相對均勻，雖然經歷商圈及人口外移，但近年來高雄市政府積極推動社區總體營造，活化區域內各式設施及建築，例如駁二藝術特區，儼然成為高雄市文化藝術發展的地標，吸引在地居民及觀光人口到訪，在需求帶動下，使得生活機能保持在非常好的水準。

丁肇毅表示，從社區來看，高雄市生活機能表現最好的前十名社區，幾乎都位在舊高雄市。分數最高的前3名社區，皆由左營區囊括，分別是「自由及第」，綜合評分為77.46分（滿分100），其次為「公園小別墅」及「公園綠第」，兩社區評分皆為76.94分。

(工商 )