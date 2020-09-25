臺灣AI資安新創奧義智慧科技導入國際資訊安全管理系統（Information Security Management System, ISMS），於 2020 年 9 月以零缺失通過 ISO/IEC 27001:2013 國際標準的首次驗證，24 日於今年新啟用的奧義全球總部舉行授證儀式，由 BSI 英國標準協會臺灣分公司的營運長謝君豪，頒發證書予奧義智慧科技。

ISO/IEC27001:2013 為國際間認可的 ISMS 驗證標準，奧義智慧本次驗證範圍囊括 CyCraft AIR 資安防護解決方案中的各項產品，對相關的內外部人事物均制定完善而嚴謹的安全管理規範，如文件分級管制、資產風險控管、系統穩定度目標、開發流程制定、資料庫管理、業務持續管理計畫 (Business Continuity Plan, BCP) 等，並且加強落實、務求徹底執行。奧義智慧今年為首度申請 ISO/IEC 27001:2013 驗證，即以零缺失順利通過查核。

作為世界領先的資安公司，奧義智慧科技共同創辦人邱銘彰坦言，通過 ISO/IEC 27001:2013 驗證對奧義智慧來說，是一件理所當然且必須的事情，「從創立以來，奧義對內部的資安管理一向採用極高的標準來自我要求，也十分謹慎於機敏資訊的保管，公司內部原先就有一套資安規範，申請 ISO/IEC 27001:2013 其實是透過國際的標準，調整與強化公司規範，並非為了拿證書而縮小範圍或從零開始建立制度。」除了使客戶更安心外，奧義智慧也期望透過 ISO/IEC 27001:2013 驗證，強化企業的永續經營方針，展現向企業提供可靠、穩定資安防禦服務的理念。

(工商 )