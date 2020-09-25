資策會產業情報研究所（MIC）展望2021年全球通訊產業發展，預期「消費端（如智慧型手機）」、「5G電信網路」、「企業網路」、「資料中心」四大市場將帶動2021年全球通訊市場成長，預估產值成長8.1％，達6,133億美元，其中行動裝置約占七成。智慧型手機於2020年受到疫情衝擊全球出貨，不過預估2021年市場可正成長9％，出貨量達13.5億台。針對5G手機，2020年出貨量為2.3億台，滲透率達18.4％，其中，中國大陸市占超過六成，5G手機前三大品牌依序為華為（33％）、蘋果（31％）與三星（13％），預估2021年5G手機出貨量可達5.4億台，年增長率高達136％。

資策會MIC預估，2021年臺灣通訊產業產值（含通訊零組件外銷）將達到3.3兆新台幣，由於重要國際客戶在2019與2020年提前拉貨，臺灣通訊產業2020年受美中貿易戰與疫情影響相對不大，不過2021年行動通訊裝置，由於部分客戶代工訂單衰退，手機大廠拉貨效應退去，預估成長率將衰退5.5％。資深產業顧問張奇指出，2021年Wi-Fi 5與Wi-Fi 6出貨量將進入交叉，市場將由Wi-Fi 6取代，而Wi-Fi 6將成為2021年臺灣通訊產業成長動能，帶動無線通訊領域成長4.8％；行動通訊領域則可期待5G CPE終端，其在全球代工比重較4G世代大幅成長，有望嘉惠台廠。

2021年通訊產業有三大關鍵趨勢。第一是智慧型手機，美國對華為管制持續收緊，在華為失去手機市場後，全球版圖勢必產生新局，資策會MIC表示，關鍵點將在於蘋果是否積極發展低價機種，若蘋果扶植中國大陸本土供應鏈，將對臺灣行動通訊產業營收表現產生部分負面影響。另一方面，隨著5G支援大頻寬，螢幕、鏡頭、人工智慧等產品功能與軟硬體規格持續升級下，2021年臺灣通訊產業，仍可期待5G換機潮帶來的商機。

第二個關鍵是南韓5G商用啟示，將成為國內電信商的重要參考依據。資策會MIC表示，2019年4月商用至今，南韓電信商ARPU表現優於4G時代，甚至止跌轉正，5G有助於電信業者營收，而電信商所提供的5G應用，如高品質影音AR/VR、雲端遊戲服務，皆有機會帶來比4G用戶更高的流量與服務量。除此，歐美行動電信商在2021年加快5G網路建設，開放網路、專網、邊際運算等主題，對市場熱絡的提升將是5G另一關注重點。第三個關鍵是網通領域，觀測重點在於固網服務商持續擴大FTTH網路建設，推動1Gbps+家庭端服務，與導入新一代10G PON網路；此外，5G網路帶動25G光纖領域起飛，未來企業端與資料中心等相關網通設備需求，預期有正向表現。

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