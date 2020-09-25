為保障投縣低收入戶、中低收入戶、中低收入老人及身心障礙者的生活權益，南投縣政府社會及勞動處將自109年10月1日起至明110年1月31日止辦理南投縣110年度低收入戶、身心障礙者生活補助、中低收入老人生活津貼及中低收入戶認證，各項社會福利資格年度清查工作。

本次清查對象係以109年度經本府核定資格符合之受補助者為主，以書面審查方式。為免申領人往返奔波及提升調查作業效率，以往民眾多會準備紙本佐證資料，如：戶籍謄本、財稅資料、身心障礙證明等。今年已改由電子化方式，不須另行檢附，必要時將以書面或電話通知檢附佐證資料。

社勞處指出，南投縣有約10萬7000位縣民，有關本次年度清查作業，需重新審核補助資格的件數，約有2萬2,600件，含低收入戶約3,100件、身心障礙者約8,200件、中低收入老人約6,600件及中低收入戶認證約4,700件，本次清查後經核定符合或變更資格者自110年1月1日起生效，補助期間原則至110年12月31日止。

若核定不符，申領人需檢附相關事證資料，於期限內提出申復。民眾如有任何疑問，請電洽戶籍地鄉（鎮、市）公所社會課（民政課），或電洽縣府社會及勞動處社會救助科049-2238983詢問。

(中時 )