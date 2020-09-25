TDR族群近期股價飛上天，證交所不斷示警後，昨天下午祭出三大處置措施，今天也達到效果，被點名的11檔TDR有10檔出現跌停，僅美德醫療-DR(9103)跌幅較少，也成為今天台股開盤後跌停主要族群。

台股DR股陸續從8月及9月出現不正常的飆漲，即使這周台股大幅修正，但這些被市場視為妖股的DR族群不畏逆風，持續高飛，理應與國外上市原股具連動性，但都卻出現大幅溢價情況。像是美德醫療-DR今年擠入疫情受惠股，5月前還在4元附近徘徊，9月已經飆漲到78元，成為DR族群中的大飆股，另外，明輝-DR(911608)、晨訊科-DR(912000)也是漲幅前三名的的個股。

面對這種不正常漲幅，證交所不斷提出警示，昨天也將11檔TDR股票，包括泰金寶-DR(9105)、越南控-DR(9110)、明輝-DR、杜康-DR(911616)、泰聚亨-DR(911622)及晨訊科-DR、美德醫療-DR、神州-DR(910861)、同方友友-DR(911868)、巨騰-DR(9136)及精熙-DR(9188)等11檔分別祭出60分鐘及20分鐘的處置交易，再配合應收足融資自備款或融券保證金及信用交易降低融資比率為0及提高融券保證金成數成等方式，達到快速降溫目的，今天紛紛出現跌停走勢。

(時報資訊)