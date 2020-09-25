1.世紀鋼(9958)：昨三大法人逆勢聯手買超2135張，激勵今早股價強彈逾7%，收復5日線。

2.海光(2038)：下方月線有撐，今早跟隨大盤彈升逾3.5%，收復月線、挑戰5日線。

3.台積電(2330)：昨夜ADR彈升0.59%，帶動今早股價開高漲至428元，助攻台股漲逾百點。

4.新光鋼(2031)：綠電護體，昨外資逆勢買超539張，激勵今早股價彈升逾4%，收復月線。

5.江申(1525)：股價連跌3日，今早跟隨台股彈升逾4%，摸到5日線。

6.正隆(1904)：昨外資、投信聯手逆勢買超，激勵今早股價漲逾5%，收復5日線。

7.冠德(2520)：國內房市景氣熱絡，加上投信季底作帳，今早股價開高走高約5%，重回40關、拿回5日線。

8.力麗(1444)：昨獲外資翻多買超2820張，無懼遭列警示股，晨盤火速爆量攻頂，惟調節賣單現蹤，股價漲停遭打開。

9.廣運(6125)：昨獲外資及自營商聯手買超1879張，早盤一度觸頂，強攻10年高價。

10.世芯-KY(3661)：可望受惠轉單效應，近期獲投信關愛，晨盤開高後遭賣單調節，漲幅回吐至平盤附近震盪。

11.淳安(6283)：大秀車載實力，前景聚光，連兩日亮燈觸頂，寫8個月高價。

12.中化生(1762)：客戶大舉追單，Q4業績可期，獲投信連14買，早盤放量攀揚2%，登9年高價。

13.亞泥(1102)：兩岸水泥需求增，H2營運可期，早盤漲逾1%。

14.長榮(2603)：航運需求看至Q4，外資調高目標價，早盤放量漲逾4%。

15.萬海(2615)：美國線運價飆漲，外溢效應顯現，早盤漲逾8%、收復短均。

16.嘉澤(3533)：外資看好CPU升級，獲買進評等，早盤漲逾5%。

17.奇鋐(3017)：公司調整效益顯現，H2看俏，早盤漲逾2%、收復月線。

18.美利達(9914)：自行車訂單旺到明年，早盤漲逾5%。

19.劍湖山(5701)：喜迎連假人潮，早盤拉出第2根漲停，但盤中調節賣壓湧現，漲幅驟降至約2%。

20.欣厚-KY(4924)：外資昨回補，早盤觸及漲停，改寫前高。

(時報資訊)