央行公布8月金融情況，M1B和M2年增率分別上升為至10.96%、6.69%，顯示市場資金極為充沛，央行強調，流動性絕對沒有問題。同時，8月全體貨幣機構放款與投資年增率上升到7.25%，為2011年11月以來的新高，主要受銀行對民間債權增加所致。在市場資金寬裕，而民間投資和貸款依然活絡，以及傳出8大行庫護盤挺金融股，今早金融類股指數翻揚逾1個百分點，個股表現以玉山金(2884)及上海商銀(5876)領漲。

央行指出，我國金融市場和國際市場連動性高，近來盤勢屬短期波動，由於我國經濟基本面相對許多國家優異、殖利率相對高，台股可望相對持穩。

據統計台灣散戶投資人持有最多的20檔個股中，金融股就有11檔，包括：開發金(2883)、中信金(2891)、國泰金(2882)、第一金(2892)、玉山金(2884)、兆豐金(2886)、華南金(2880)、新光金(2888)、合庫金(5880)、台新金(2887)、元大金(2885)等。

市場也傳出八大公股行庫護盤，買超除了台積電(2330)外，金融股也是重要標的，包括兆豐金、中信金、國泰金、富邦金、玉山金等。

以玉山金而言，從獲利績效來看，ROE是投資人最重視的部分，無論玉山金或玉山銀行上半年的ROE都高居同業第2高。玉山金今年上半年自結稅後純益96.8億元，較去年同期減少5.8%，然而第2季獲利回到上升軌道，單季稅後純益51.4億元，為歷年同期新高。

(時報資訊)