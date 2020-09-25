專為軟體、硬體開發專家和工程專業領域人士舉辦的全新會議Arm DevSummit 2020，即將於11月4日至5日兩天於線上舉行。Arm DevSummit 2020是為軟體、硬體工程師所設計的線上活動體驗，會中將依當今最重要的七大科技主軸、共有23個來自Arm及其生態系夥伴分享的分組議程（Tech Session），探索最新行動技術和高性能運算、解決自動技術方面之各式挑戰，同時深入剖析機器學習、物聯網和晶片設計的最新發展。這個匯集軟體與硬體最新知識的論壇，適合軟體開發者、硬體設計工程師、晶片設計師，半導體生態企業參與，深入了解5G、AI、物聯網時代，最前端的科技話題。

除了技術含量豐厚的分組議程，本次論壇也特別在11月4日與11月5日兩天，邀請產業重磅嘉賓，與Arm台灣總裁曾志光一起進行高峰對話。首日11月4日安排了凌華科技董事長劉鈞，以及美國高通台灣暨東南亞總經理劉思泰，深入剖析台灣的工業物聯、以及人工智慧技術，如何為科技與製造產業生態鏈創造機會並帶來改變。

第二天11月5日，則為新創團隊開設創業導師對談時間，由阿里巴巴創業者基金執行董事李治平，以及群聯電子董事長暨執行長潘健成，從趨勢洞察、專業技術、資金籌募、人才培育等面向，為新創企業或者準備創業的團隊，分享寶貴心法與致勝秘訣。

Arm DevSummit 2020自即日起開放報名，全部課程完全免費。選定分組議程及主題演講後，可透過即時上線聆聽及課後隨選方式進行。所有分組議程均有中文字幕。歡迎有興趣的產業菁英報名參加。

(工商 )