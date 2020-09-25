中國國債終於突破最後關卡，確定被全球三大主要債券指數納入。富時羅素公司25日宣布，將於2021年10月份將中國國債納入富時羅素全球政府債券指數（WGBI）。

富時羅素公司表示，會徵求顧問委員會和其他指數用戶的意見，在2021年3月確定納入生效日期。市場更預估，WGBI納入後，中國國債吸引外資流入量約在1,250億至1,500億美元之間，超越另外兩大債券指數。

外界也預期人民幣將因此升值，高盛預估，至2020年底人民幣兌美元將進一步強勢，將升值至6.7。

(工商 )