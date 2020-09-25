陸國債入選富時羅素全球政府債券指數！ 2021年10月成行 10:402020/09/25 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國國債終於突破最後關卡，確定被全球三大主要債券指數納入。富時羅素公司25日宣布，將於2021年10月份將中國國債納入富時羅素全球政府債券指數（WGBI）。 富時羅素公司表示，會徵求顧問委員會和其他指數用戶的意見，在2021年3月確定納入生效日期。市場更預估，WGBI納入後，中國國債吸引外資流入量約在1,250億至1,500億美元之間，超越另外兩大債券指數。 外界也預期人民幣將因此升值，高盛預估，至2020年底人民幣兌美元將進一步強勢，將升值至6.7。 (工商 ) #全球 #富時羅素 #納入 #中國國債 #政府債券指數 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 1分鐘讀財經》散戶當心！外資今年倒貨台股7000億破紀錄 08:192020/09/25 財經 環球時報社評：國際社會需打破對美國明搶TikTok的沉默 09:032020/09/25 兩岸 realme三年內拚銷量破億支 04:102020/09/25 全球財經 迎電子消費旺季 台股基金表現可期 04:102020/09/25 投資理財 陸國債將入富時世債指數 4.1兆外資等買進 09:572020/09/25 財經 零負利率時代 美核心掌握收益機會 04:102020/09/25 投資理財 外資力挺 印度、台股基金拉風 04:102020/09/25 投資理財 台股Q4教戰 鎖定高成長產業 04:102020/09/25 投資理財 台美經濟合作 恐淪為附庸 04:102020/09/25 時論廣場 股價指數期貨贏家專欄－美股多空交戰 短期看季線 04:102020/09/25 證券．權證 財經熱門新聞 外資大賣超 今年已逾7千億 - 財經要聞 - 工商時報 驚爆大危機 專家：台積電400必殺 洩驚人底部？ - 財經 台積電遭狂砍 別搶著進場！專家：恐怖價位還沒來 - 財經 台積電跌不停 外資嘆無奈 - 財經要聞 - 工商時報 離岸風電「2兆大騙局」？ 老謝爆看台積電驚天動作就知道了 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。