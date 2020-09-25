黃金價格近年驚驚漲，從2018年10月到2020年8月，漲幅將近70%，到了8月6日創下近兩年新高，來到2064美元，不過短短一個半月，金價大跳水，周四（24日）亞市早盤，現貨黃金持續承壓於1860美元關口下方，跌破每盎司1900美元關卡，來到1863.05美元，成為近兩個月來最低收盤點位。財金專家謝晨彥接受《中時新聞網》專訪，談到金價最近大幅漲跌，他認為，透過買黃金避險思維，其實並不是股市大跌的風險。

金價創高再跳水！財金博士曝買賣心法看「DAMA」指數

謝晨彥表示，當實質利率變負時，民眾將現金放在銀行，領的利息相對低，那還不如直接擁有黃金，因為資金可能轉往黃金避險，因此推升黃金金價，漲幅勝於一般銀行給的利息。不過黃金價格在8月時突破2000美元，他認為有過熱的情況，以目前國際金價來看，1700美元是合理價位。謝晨彥分析，在2018年漲幅前段確實是有避險買盤，但到了2019年下半，後期的金價推升已經出現不理性，恐怕投資人盲目地追高導致金價飆升。接著他表示，黃金要做技術分析或基本分析，通常會跟利率方向走。換句話說，現在聯準會說預計能接受通膨2%，在不升息狀況下，如果利息是0.5%減掉通膨2%，是不是就變負的1.5%，這樣看來，拿現金會縮水，所以想讓資產不縮水，就是持有黃金。

財金專家 謝晨彥。(圖/陳威成 拍攝)

面對黃金未來漲跌，專家說，通常我們會去看一個有趣的指標，叫DAMA(大媽)指標，2013年時，金價落在1370到1420美元，大媽跑到香港掃貨，瘋狂程度竟上了華爾街頭條，當時有個名詞叫DAMA出現在《華爾街日報》上，原來這個正是「大媽」，從這時開始，黃金就大幅度修正。

若金價會跌，大媽為何會買？他說，當時的黃金確實是從1920美元降下來的，從1900跌到1400美元，就正常思維來說「太便宜了，可以買！」也因這樣大媽瘋狂掃貨，結果醞釀崩盤的開始，正發愁不知怎麼辦時，他們就把現貨拋給大媽收購。不管從何種角度分析，專家坦言，黃金確實有過熱的訊號出現，雖然就利率角度而言，仍然會維持一段時期的實質負利率，但只要疫情趨緩，經濟若有好轉的跡象，到時金價崩跌速度會比較快，短期上的金價還是要小心。

(攝影/陳威成、剪輯/陳柯廷)

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(中時新聞網)