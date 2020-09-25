新北市中和區何嘉仁國際幼兒園47歲劉姓女老師9月9日時，疑似對6歲女童有拉扯及拖行、摔拉等動作，女童返家後被家長發現有異狀，家長於隔日前往幼兒園理論，但劉女否認有相關動作，家長憤而向中和警分局提告傷害，警訊後依傷害罪嫌將劉女函送法辦。幼兒園則於今（25日）回應，否認老師有相關動作。

女童家長於9月10日前往幼兒園理論，家長堅持要看監視器畫面，但園方卻拒絕提供，家長向媒體投訴說，「園方不提供畫面，是因為有拉扯動作，擔心被誤會。」

家長於9月10日上午11時許前往中和警分局提告，警方查扣園內監視器畫面，畫面中疑似有將女童拖至教室外的動作。家長憤怒向媒體表示，女老師對女兒拖拉甚至於摔她，讓她心靈遭受創傷。警方訊後依傷害罪嫌函送劉姓女教師。

記者於今（25日）上午10時許致電給何嘉仁國際幼兒園，幼兒園回應，目前一切都交由教育局、司法調查，針對家長指控有拖拉摔等動作，但老師絕對沒有對女童有相關施暴行為，且女童並未受傷，部分媒體報導並非實情。

(中時 )