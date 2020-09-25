蔣勁夫去年被拍跟Julieta約會，後疑因家暴分手。（圖／翻攝自鳳凰網娛樂微博）

29歲男星蔣勁夫過去有「胡歌接班人」封號，2年前他家暴日籍女友被抓，還將對方打到流產，後來他另結新歡，與烏拉圭籍女友Julieta逛迪士尼樂園被拍，認戀4個月後，Julieta又控被蔣勁夫掐脖子，蔣勁夫為此演藝圈工作全無。最近網上曝光一張近照，可見原本給人書生形象的他狂練肌肉，整個人變超壯，網友則虧替他下任女友擔心。

蔣勁夫曾演出電影《分手合約》、電視劇《步步驚情》等，2012年出道的他原本星路看好，2年前大翻船被日本女友中浦悠花控告家暴，不僅打掉女方牙齒，還害對方小產，蔣勁夫隨後被日本警視廳巢鴨警署以涉嫌傷人的嫌疑逮捕，經過兩周調解後，女方願意和解，檢方也不起訴並驅逐蔣勁夫回湖南。

去年4月蔣勁夫被拍和新女友Julieta到上海迪士尼約會，蔣勁夫私下和朋友認戀，沒想到不到半年，Julieta被網友問出遊怎麼不找蔣勁夫？Julieta氣回：「越遠越好」，後來在IG回應先前蔣母看到她的傷疤，第一反應不是問她還好嗎？反丟出4字：「請不要說」，蔣勁夫則全盤否認，透過律師澄清：「我做的，我認，我沒做的，我也不想被冤」。

昨網上流傳一張蔣勁夫近照，可見他剃了平頭在健身房裡跟另一名男子合影，兩人都穿著黑色緊身上衣，手臂之壯幾乎要把衣服撐爆，網友諷刺說：「又可以打女友了」、「感覺一拳可以打爆別人的腦袋，害怕」、「知道他家暴女友後，就不喜歡他演的戲了」、「現在看到他一言難盡」。

(中時新聞網)