全球資料儲存暨管理解決方案領導供應商希捷科技（Seagate）在首屆Datasphere活動中宣布推出劃時代的開源物件儲存（object storage）軟體、由該軟體驅動的參考架構，及其對應的開發者社群，三者均為協助企業管理大量激增的非結構性資料而建立。

希捷科技執行長Dave Mosley表示，我們生活在資料經濟（Data Economy）的社會，但企業資料的價值卻經常被忽略。如今各企業都在設法充分利用手中資料。希捷科技特別量身打造新產品及服務，以因應新時代對資訊的渴求。今日推出的創新資料管理工具不僅可靠、簡便，更符合成本效益，可望協助企業善用手中資料創造出更大價值。

希捷宣布的解決方案包括100％開源軟體CORTX、協作式開源CORTX社群，以及由CORTX驅動的Lyve Drive Rack參考架構，由於其開放且具彈性，可部署為融合基礎架構（converged infrastructure）。

CORTX為不受限於硬體的開源物件儲存軟體，讓開發者和伙伴得以存取大容量最佳化資料儲存架構。CORTX使用案例包括人工智慧、機器學習、混合雲、邊緣運算、高效運算等。考量客戶不喜歡供應商鎖定效應（vendor lock-in），CORTX採取開放原始碼，並與社群成員共同開發。好幾位早期採用者在這些產品正式推出前就已開始測試軟體，並參與CORTX社群。科學社群由於需要大規模資料儲存，因此非常樂見CORTX問世。

法國原子能暨替代能源委員會（CEA）作為早期採用者之一，過去數年來一直在測試CORTX的開發版本。CEA專案經理Jacques-Charles Lafoucriere表示，該軟體能夠做到極為強大且靈活的物件儲存，非常適合應用於超大規模的資料儲存。CORTX可以搭配其他儲存工具，以及很多不同型態的儲存介面。我們成功應用CORTX來執行平行檔案系統介面（pNFS）和階層式儲存管理工具。CORTX架構也相容於人工智慧以及深度學習工具，例如TensorFlow。

另一個早期採用者是融合能源研究與發展的先驅－英國原子能管理局（UKAEA），該局認為CORTX正是各界急需且樂見的解決方案。UKAEA的Exascale級演算法專家Debasmita Samadder博士指出，CORTX的概念非常新穎，能夠運用這套獨一無二的物件資料儲存系統來測試、探索我們應用程式的效能表現，著實令人興奮。

Los Alamos國家實驗室的高效運算部門主管Gary Grider表示，身為Los Alamos國家實驗室高效運算部門主管，我一直在找機會降低我們分散式資料平台的成本與複雜度。很高興看到希捷科技發展出CORTX，相信它確有能力降低Exabyte級資料儲存的成本。我們會密切關注這套CORTX開源軟體，也會持續參與相關社群，因為我們非常認同希捷發展經濟實惠、且不論在擴展性或可靠性都能達到最佳化水準之儲存方案的目標。

其他CORTX的早期採用企業還包括豐田汽車與富士通等公司。

(工商 )