遠東百貨周年慶昨（24日）起由台中大遠百帶頭起跑，全館化妝品9折起、內睡衣8折起、百貨服飾7折起。上半年雖有疫情，遠百對周年慶有信心，期望既有店交出8%成長，達到122億元業績，連同首度加入的遠百信義A13打出最高回饋21%，目標整體可增加15%，業績突破130億元。

遠百周年慶24日起跑，由台中大遠百領軍。（遠百提供）

台中大遠百登場後，10月8日交棒給遠百信義A13，10月15日是新竹大遠百，10月22日是板橋大遠百、遠百桃園、遠百嘉義、高雄大遠百，10月29日加入遠百寶慶、遠百花蓮、台南大遠百，11月12日由遠百板橋中山壓軸。

檔期間滿千送百回饋抵用券，化妝品（含沐浴精油）、內睡衣單筆2000送200、首12日單筆1萬加送250，百貨服飾當日累計5000送500。信義A13、板橋大遠百、桃園首12日、新竹大遠百首20日國際精品單筆1萬送1000，台中大遠百首12日國際精品單筆1萬送500；精品服飾單筆1萬送1000，信義AP、CHANEL單筆1萬送500；大家電單筆1萬送1000；麥森/B&O單筆1萬送500。

即日起持紙本振興券三倍券全館當日單筆每滿3000元送300元（全額支付、可累贈），11月30日前全館當日單筆每滿3000元可抵用1張，部分專櫃除外，全台限量3萬5000份。

台中大遠百周年慶推薦Vitamix領航者調理機A3500i，原價4萬9200元、特價3萬8900元。（遠百提供）

周慶期間持HAPPY GO卡和身分證件可申辦點數換現金紅利，200點贈100元紅利券、500點換250元紅利券、1000點換500元紅利券，點數越多換越多。10月1日至12月31日持HAPPY GO Pay綁定指定信用卡，全館單筆滿2000元送200點、滿5000元送500點、滿5萬元送5500點。

遠百信義A13周年慶獨家組合LA MER乳霜舒芙乳霜組，價值1萬265元、優惠價5940元，限量20組。（遠百提供）

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