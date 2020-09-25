美股周四止跌反彈，台股在本周以來連4天拉回後，今天也在美股止跌帶動，早盤開高一度出現逾百點的反彈，但追價買盤無力，加上昨天跌破季線，市場信心弱，漲點收斂，僅小漲20多點，短期技術面仍弱勢。

美國新屋銷售大幅成長，重新點燃對美國經濟復甦的信心，以及華府提出新紓困振興方案的消息帶來正面效應，加上科技股再獲投資人青睞，周四華爾街股市震盪收高。周四收盤，道瓊工業指數漲52.31點或0.20%，為26,815.44點。標普500指數漲9.67點或0.30%，為3,246.59點。那斯達克指數漲39.28點或0.37%，為10,672.27點。

蘋果、亞馬遜、輝達和臉書等等股全面上揚。蘋果、微軟分別收漲1%與1.3%。Alphabet漲近1%，亞馬遜漲0.7%，網飛漲0.5%。

台股今天以12312.94點，開高48.6點，開盤後15分鐘指數來到12381.22點，大漲116.8點，漲幅0.95%，不過量能並未跟上，衝高之後，買氣後繼無力。

台股指標股台積電(2330)開高4元，終止連續6日下跌，帶領電子股指數上揚，加上金融股止跌，以及傳產的生技部分個股聚人氣，台股仍維持在平盤之上整理。

回顧昨天，周四台股以跳空跌破季線的12,487.48點開出，在停損停利賣壓出籠下，指數震盪走低，終場加權指數下跌319.5點，收在12,264.38點，跌幅2.54%，成交量2443.71億元。三大法人合計賣超487.8億元：外資賣超436.77億元、投信賣超7.44億元、自營商賣超43.58億元。

電子權值股為此波大盤自13031點下跌的元兇，尤其是台積電自17日除息以來連跌6個交易日，今日呈現弱勢反彈，台股同步弱勢反反彈。今日收周線，勢必將收黑。

(時報資訊)