SEMI國際半導體產業協會於24日攜手科技部旗下台灣科技新創基地(TTA)於SEMICON Taiwan 2020國際半導體展期間舉辦高科技新創媒合會，集結13家來自半導體材料、設備、設計及應用等領域的新創團隊發表技術，吸引近70位國內外高科技大廠高階主管及創投投資人到場交流互動，也為產業注入新創動能。

為促成高科技企業和新創互補合作，SEMI舉辦「TTA x SEMI Startup Challenge」活動，期能發掘足以創造下一個世代成長動能的優質新創。

本次活動經初審、複審兩階段遴選出13家優秀新創，包括提供Mini、Micro LED量產所需軟硬體解決方案的安堉創新，以及半導體材料檢測新創邑流微測和兆晟奈米，前者提供的AI流體檢測方案已導入半導體產業，後者奈米粒子監測系統可精準量測出小至3奈米的粒子。

SEMI全球行銷長暨台灣區總裁曹世綸表示，半導體成熟企業太過強大，新創公司進入這個產業的門檻相當高且募資不易，因此純半導體新創的投資案件相對較少。不過，這類新創一旦出現，往往會對整個高科技產業帶來破壞性的創新動能。

科技部產學及園區業務司副司長涂君怡指出，科技部為完善半導體生態體系不遺餘力。為朝向2030年台灣科技「創新、包容、永續」的願景，TTA首次與SEMI合作「TTA x SEMI Startup Challenge」，希望促成企業以小帶大，協助企業與新創發展出更多元的合作面向。此外，科技部亦將協助新創鏈結跨部會資源，如國發會、經濟部等政府單位，並同時協助新創團隊及企業升級。

24日活動吸引近70位高科技大型企業高層主管及創投投資人參與。曹世綸指出，新創事業進軍全球市場誠屬不易，若能順勢利用台灣半導體產業的優勢地位，開發可供半導體業者採用之產品、技術或垂直應用方案，就有機會站在巨人肩膀上前進世界。

(時報資訊)