工業電腦廠磐儀（3594）股東常會通過配息0.1元、配股0.2元，今（25）日以25.5元參考價除權息交易。磐儀今早開高後上漲2.75％至26.2元，開盤僅1分半便順利完成填權息，但隨後受賣壓出籠影響再度走跌，早盤翻黑下挫3.53％至24.6元，再度開高走低。

磐儀昨（24）日股價上沖下洗，早盤在買盤敲進下逆攻漲停價29.25元、創2年2個月新高，但隨後在賣壓出籠一路下殺，終場反下跌1.88％、收於全日最低點26.1元。不過，三大法人昨日持續偏多操作、買超434張，本周迄今合計買超3295張。

磐儀前8月合併營收9.62億元、年減1.49％，仍創同期次高。上半年本業雖維持獲利，但因新台幣強升造成匯損、轉投資公司受疫情轉虧，在業外顯著轉虧拖累下，致使歸屬母公司稅後虧損0.12億元、每股虧損0.19元，較去年同期轉虧。

不過，雖然疫情影響出貨狀況，致使磐儀首季轉虧，但隨後溫度監測穿戴設備、遠紅外成像測溫儀等訂單大增，使磐儀近年鎖定發展的智慧醫療布局效益顯現，今年成長優於預期。由於第三季訂單能見度高，公司對整體營運看法審慎樂觀。

同時，磐儀取得台灣自來水公司智慧水表標案，預計年底完成交貨，並成功取得軌道交通標案及遠距視訊設備新單，增添營運後是成長動能，公司看好下半年營收可望優於上半年，帶動全年營收維持成長。

法人認為，磐儀在訂單能見度提升下，下半年營運成長動能穩健，累計營收年增率逐月收斂，營運狀況有望逐步回升。不過，因營運受營業費用及業外收支影響較大，仍需觀察疫情對海外子公司營運干擾狀況、新台幣強升造成匯損等不利因素影響。

(時報資訊)