隨著中鋼(2002)先調漲10月和第四季內銷盤價，中鋼集團中鴻(2014)最新開出的10月盤價，也再度全面調漲內外銷價格，為連續第四個月全面漲價，且內銷產品每噸大漲1000元，高於原先市場預期。

中鋼、中鴻下半年營運都將走出谷底，但台股周四跌落季線，市場信心不足，今日兩檔股價上衝動能不強，盤中股價均小漲。

中鋼10月內銷盤價及第四季盤價均開高，第四季本業獲利可期。

隨全球鋼市氛圍持續向上以及需求轉強，中鴻昨(24)日開出10月盤價，內外銷價格全面調漲，這是中鴻連續四月開出漲盤，且10月漲幅最高，迎接第四季旺季來臨，下半年展望樂觀。

中鴻10月盤價開出漲盤，在內銷價格方面，熱軋、冷軋及鍍鋅鋼捲等大宗底材每公噸調漲1,000元，其中熱軋主力鋼材漲幅近6%，外銷每公噸調漲25-30美元，漲幅高於外界預期。

中鴻10月內外銷均開高盤，為連續第四個月全面調漲，顯示鋼市下半年逐步復甦，持續拉動產品價格。

中鴻本季盤價逐月調升，內外銷均漲，有利於第三季營運改善，可望挑戰單季轉虧為盈。

(時報資訊)