若遇飛彈空襲，前海軍陸戰隊上校宋兆文指出室內外避難方式。（圖／國防部提供）

兩岸情勢緊張，共機不斷擾台，甚至飛過海峽中線，挑釁意味濃厚，不少民眾就怕兩岸戰火一觸即發，避難議題也引起網友討論。前海軍陸戰隊上校宋兆文表示，若在室外應採趴姿、身體微拱，如果在家中，浴室相對安全。

共軍9天來第7度派遣軍機侵擾，就怕兩岸擦槍走火，對老百姓來說，如果飛彈來襲，第一時間能做的可能就是趕快避難。

若空襲當下在室外，宋兆文接受《中天》採訪時表示，應採跪趴姿勢，身體稍稍拱起，胸口遠離地面，這樣地面爆炸的時候，較不容易遭爆震波及，室內避難則要選擇堅固遮蔽物，用雙手遮住眼、耳，嘴巴微張，避免爆炸衝擊導致眼球、耳膜破裂。

至於避難包，宋兆文建議，背包裡除了要放家裡貴重東西之外，也要放飲水、乾糧，並準備禦寒、遮陽的衣物或相關物品，如果必須待在家裡，要把所有玻璃門窗用寬透明膠帶貼滿，最安全的地方則是浴室，因為四面都是牆壁，又是家裡比較靠裡面的地方。

(中時新聞網)