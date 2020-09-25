一年一度的「親愛提琴故事節」將於10月1日至10月4日在中興新村親愛實驗中學登場，副縣長陳正昇和仁愛鄉代理鄉長王源鍾及親愛愛樂弦樂團長王子建，邀請喜愛音樂的朋友，一起來參加互動音樂節饗宴，共度中秋連假。

邁入第7個年頭的「親愛提琴故事節」，今年在投縣府原住民委員會及仁愛鄉公所的支持下，首次由仁愛鄉公所及親愛愛樂共同主辦，24日在縣府中庭舉辦「2020年親愛提琴故事節」活動記者會，過程溫馨歡樂。

陳正昇說，親愛愛樂弦樂團10多年來，在團長王子建伉儷用心經營下，培植了90多位具音樂才華的原鄉小朋友，2017年更勇奪維也納國際青少年音樂節「弦樂組」冠軍，閃耀國際樂壇。

王源鍾也表示，親愛愛樂10多年來深受各界肯定，親愛提琴故事節更是獲得熱烈迴響。今年有多元草地市集、提琴演奏體驗活動、DIY手作課程等，內容精采不容錯過。

「2020親愛提琴音樂節」活動以平安為主題，活動期間自10月1日起至10月4日，每日10時30分至晚間9時30分，民眾可透過「2020親愛提琴故事節」活動網頁：http://www.chin-ai.org.tw/pages/chinaimusicfestival。了解詳細活動資訊。

(中時 )