台灣原創旅遊節目「Follow Alana愛遊世界」，在8月26日第55屆金鐘獎入圍名單中再傳捷報，聽損主持人Alana鄭雅文，二度光榮入圍[最佳生活風格節目主持人獎]，再次挑戰敲響電視金鐘。

由台灣團隊自製、台美混血Alana鄭雅文所主持的深度旅遊節目「Follow Alana」，在2020年接連榮獲「亞洲電視大獎」與「美國電視節目界奧斯卡」- 泰利獎（Telly Awards）10項國際獎座殊榮，為台灣旅遊節目創下亮眼的得獎記錄，在國際獎項獲獎連連的肯定下，希望藉著「Follow Alana愛遊世界－瑞士之旅」，獲得自家金鐘評審肯定。

天生雙耳極重度聽損的Alana，個性活潑樂觀，最初嘗試在螢幕前亮相，除了單純希望挑戰自己的極限之外，也希望藉由節目與世界各地的人們交流想法。另外，更大的目標，是期望自己的故事被更多人看見、聽見，藉此鼓勵與她一樣天生聽損的孩子。

在「Follow Alana愛遊世界—瑞士之旅」中，Alana第一次嘗試飛行滑翔翼，從不同的角度將瑞士之美盡收眼底。當然也不能錯過在這個鐘錶國度製作手錶的體驗、品嘗風味絕倫的瑞士起司、以及跟瑞士國寶聖伯納犬一同健行。Alana也貫徹她的冒險精神，踏上冰河列車之旅，不僅走入冰雪世界，還近距離的欣賞馬特洪峰！

受疫情影響一直無法製作下季新節目的Alana，在聽到消息的第一時間表示受寵若驚，想起拍攝時所見到渾然天成的瑞士美景和各種刺激戶外挑戰，不禁大呼 “好想念旅行的時光！” 接下來帶著敲響金鐘的榮耀，Alana將繼續以她的方式探索世界，期待為觀眾帶來更多感人的作品。

(中時新聞網)