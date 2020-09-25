蔡政府以行政命令方式，強行開放瘦肉精美豬、牛輸台，迴避立法院審查，引爆輿論譁然。對此，國民黨主張該行政命令應送立院「審查」，而非「備查」，今上午該份農委會發出的函文送立院院會宣讀時，在各黨團提議下，確定改送交委員會進行實質審查。

蔡英文總統上月底宣布開放瘦肉精美豬、牛進口後，農委會旋即公告修正瘦肉精美豬進口案，以行政命令方式，迴避立院審查，引發在野黨強烈抨擊。

該份由農委會主委陳吉仲所發出的公告，在今天送進立法院院會宣讀，原擬是要立法院「查照」，但在國民黨等在野黨的抨擊下，昨天民進黨立院黨團被迫轉彎，同意將備查改審查。

因此，今天上午，當院會議事人員宣讀該公告後，立法院長游錫堃旋即宣布，「各黨團共同提議，該案送交經濟委員會、社福委員會、外交國防委員會、財政委員會，及教育文化5個委員共同審查。」

對於民進黨同意將備查改審查，是否是因顧慮到社會的反彈？鍾佳濱昨天受訪時說，就目前來看，主要都是在野黨在鼓吹質疑，社會上並沒有太明顯的反對。但無論如何，很多行政命令到了立院，只要在野黨有強烈的質疑，公開審查又何妨？

鍾佳濱強調，真理是愈辯愈明，就怕不辯不明，更怕占領主席台後又不講話，不願意就事論事。他也向國民黨喊話說，民進黨就是認為開放政策符合台灣國家利益、照顧民眾需求，才會希望有更完整的公共討論，「議事杯葛如果不是為了促進討論，而是妨礙意見的呈現，那這樣就不符人民期待。」

(中時 )