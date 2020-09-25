美國總統川普23日意外說出「不願政權和平轉移」一說後，引起各界批評，隨後他又補充說明，假設最高法院判定拜登勝選的話，他會接受。不過，由於自由派大法官金斯伯格日前逝世，生前遺願是希望在新任總統出爐後再提名新任大法官人選，而川普卻堅持在26日就會提名，不僅讓最高法院更傾向保守派，也讓外界認為川普恐為未來選舉爭議鬧上最高法院後，替獲得有利的選舉判決鋪路。

據《今日美國》報導，川普表示，選舉可能會有爭議，屆時恐會需要最高法院判決，「我認為我們應該要有9位大法官，而4比4打平的處境不會是好結果」；副總統彭斯也在接受《福斯商業台》訪問時表示，可預期大選會鬧到最高法院，故在大選前提名大法官是必要的。

不過，反對川普的人指出，川普只是想要在最高法院上有自己的盟友，一旦出現選舉爭議，增加做出有利他判決的機會。經常製作反川普廣告的組織「林肯計畫」（The Lincoln Project）在推特上表示，川普很了解他唯一連任的方式就是竊取大選成果」。

美國民間組織「美國女性選民聯盟」（League of Women Voters）在聲明中指出，大法官提名不應該在如此緊繃之下選出，並指出「大法官是為人民服務，並為美國人民做出每個重大決定；他們的審查過程必須對美國人民公開透明，如果操之過急，只會破壞此一制度」。

如果川普提名一位保守派大法官接替金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg），將會讓最高法院大法官的保守對自由的政治傾向比例變成6比3，這對保守的共和黨而言，可謂千載難逢的機遇。

而據《國會山莊》報報導，川普在福斯電台專訪時嘗試要平息「不願和平轉移政權」的爭議，強調他會接受最高法院的判決，「但目前距離還有很長的距離」。不過，專家也表示，任何選舉爭議必定先經過地區法院，不一定會到最高法院，但川普近期一再宣稱要補滿9位大法官，可能是替他在競爭激力的大選中，替有利他的判決鋪路。

(中時新聞網)