美國總統川普23日意外說出「不願政權和平轉移」一說後，引起各界批評，隨後他又補充說明，假設最高法院判定拜登勝選的話，他會接受。不過，由於自由派大法官金斯伯格日前逝世，生前遺願是希望在新任總統出爐後再提名新任大法官人選，而川普卻堅持在26日就會提名，不僅讓最高法院更傾向保守派，也讓外界認為川普恐為未來選舉爭議鬧上最高法院後，替獲得有利的選舉判決鋪路。

據《今日美國》報導，川普表示，選舉可能會有爭議，屆時恐會需要最高法院判決，「我認為我們應該要有9位大法官，而4比4打平的處境不會是好結果」；副總統彭斯也在接受《福斯商業台》訪問時表示，可預期大選會鬧到最高法院，故在大選前提名大法官是必要的。

不過，反對川普的人指出，川普只是想要在最高法院上有自己的盟友，一旦出現選舉爭議，增加做出有利他判決的機會。經常製作反川普廣告的組織「林肯計畫」（The Lincoln Project）在推特上表示，川普很了解他唯一連任的方式就是竊取大選成果」。

美國民間組織「美國女性選民聯盟」（League of Women Voters）在聲明中指出，大法官提名不應該在如此緊繃之下選出，並指出「大法官是為人民服務，並為美國人民做出每個重大決定；他們的審查過程必須對美國人民公開透明，如果操之過急，只會破壞此一制度」。

如果川普提名一位保守派大法官接替金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg），將會讓最高法院大法官的保守對自由的政治傾向比例變成6比3，這對保守的共和黨而言，可謂千載難逢的機遇。

而據《國會山莊》報報導，川普在福斯電台專訪時嘗試要平息「不願和平轉移政權」的爭議，強調他會接受最高法院的判決，「但目前距離還有很長的距離」。不過，專家也表示，任何選舉爭議必定先經過地區法院，不一定會到最高法院，但川普近期一再宣稱要補滿9位大法官，可能是替他在競爭激力的大選中，替有利他的判決鋪路。

文章來源：Trump says he wants to fill Supreme Court seat quickly in case justices need to settle election dispute
文章來源：Trump says he would accept Supreme Court election ruling after declining to commit to peaceful transfer
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(中時新聞網)

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