前立委、國民黨義務副祕書長蔡正元接受媒體人黃暐瀚訪問，談到明年國民黨黨主席問題，直接表示「馬英九要選！」並表示，前總統、前黨主席吳敦義就已經告訴好多人馬有要選的消息了，過去立法院的同事也明白這麼說了，還盼自己少罵馬幾句。可見馬參選黨主席心意已決，且已有在運作。

蔡正元接受黃暐瀚廣播節目《POP撞新聞》訪問，被問及明年國民黨黨主席候選人問題，立刻回道「馬英九要選！」蔡強調，這個說法並非他個人判斷，他敢很肯定的說，光吳敦義就明白告訴好多人馬有要選的消息了；昨天與過去立法院同事聚餐，對方也明白向自己請託：「馬英九要選，你可不可以少說馬英九兩句？」可見馬參選一事，已進入實質運作階段。

至於馬英九本人意願如何？蔡正元直言：「他本人要選！」並補充：「他本來就有對自己很大責任的期許，他覺得這個局面『天將降大任於斯人也』，他現在『苦其心志』嘛，所以他現在是真的想要承接這個壓力。」

馬英九參選黨主席，是否為2024年總統鋪路？蔡正元表示，馬不會再選總統，他就想選黨主席而已。蔡也呼籲，馬若參選黨主席，最好講清楚自己不參選總統，不然會把一票人嚇壞。

(中時新聞網)