經濟部工業局與工研院於台灣創新技術博覽會期間所舉辦之創新科技論壇系列活動中，攜手全球知名智慧產權專業雜誌IAM（Intellectual Asset Management）共同舉辦第三屆台灣智財商業論壇（IPBC Taiwan），以線上論壇形式，邀集超過400位國內外科技大廠智慧財產策略長、研發技術長、與政府機關人士等一起線上交流，以實務的經驗探討智財經營策略，助台灣產業掌握成長契機、提升智財競爭力。

經濟部部長王美花表示，健全智慧財產環境，是台灣科技與製造發展的重要基石，在當前美中貿易局勢及COVID-19疫情的衝擊之下，建構長期智財環境，以更高的角度去思考智財布局的戰略，才能「超前部署」以因應國際局勢帶來的變化。在後疫情時代，掌握遠距應用及加速數位化、供應鏈重組與在地化等契機，都是產業發展的關鍵課題，因此今年的論壇聚焦智財權、資金與專利應用三者間的鏈結，以優化智財價值，期望能協助產業，隨時動態調整智財戰略，作最好的研發資源配置與布局。

工研院院長劉文雄表示，根據瑞士世界經濟論壇（WEF）「2019年全球競爭力報告」，台灣與研發相關的細部指標如：「專利權數量」排名全球第三，但是創投資金在全球排名第25，顯示國內科技市場與資本市場的接軌存有落差。在經濟部工業局支持下，工研院去年攜手台灣中小企業銀行以及中小企業信用保證基金，首創台灣無形資產融資成功案例，並引起台灣各金融機構的迴響。促使工研院今年7月以技術加值的方式，擴大與26家銀行合作，除了鏈結資金及技術扶持台灣中小企業與新創公司外，更吸引創投業者的關注。

觀察國際智慧財產等無形資產發展狀況，不但自2009年起，全球無形資產投資量已超過有形資產，世界智慧財產權組織（WIPO）在2017年的研究報告更顯示，無形資產為產品帶來的增加價值已為有形資產的二倍，顯見無形資產之重要性。為了讓台灣企業更了解如何善用公司無形資產，論壇特地分別由工研院產科國際所蘇孟宗所長、及電光系統所吳志毅所長擔任主持人，並邀請友達智權室資深處長余義勝、國際知名企業杜比實驗室專利許可總監趙庭懋等專家，分享無形資產投資獲融資運用模式與國際案例，強化台灣科技市場與資金市場連結；另外，也力邀到技術合作與移轉的權威，聯發科技智財產處主管劉彥顯、Uber專利交易部總監Kurt Brasch、Hitachi智財總經理Satoshi Matsuo，分享不同領域技術合作和移轉之創新做法，以活化智財管理思維，為企業創造更高的價值。

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